İZMİR (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Suçıktı Köyü’nde yaşanan orman yangını sonrası bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya İzmir'de yaptığı açıklamada, yangınların Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda söndürüldüğünü ve devletin tüm kurumlarıyla sahada kesintisiz mücadele verdiğini belirtti.

İzmir’in birçok noktasında maalesef orman yangınları meydana geldiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Devletimiz, yangınları söndürmek ve yayılmasını önlemek için tüm gücüyle çalıştı. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Devletimiz, tüm kurumlarıyla afetzedelerin yanındadır” dedi.

Bakan Yerlikaya, Ödemiş yangınında hayatını kaybeden orman işçileri İbrahim Demir ve Ragıp Şahin ile vefat eden vatandaş İbrahim Erkan’ı rahmetle andı.

TEYAKKUZ VURGUSU

Yangınla mücadelede emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Yerlikaya, “Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah, milletimizi her türlü afetten, felaketten korusun” ifadelerine yer verdi.

Bakan, yangından etkilenen 228 konut ve 15 ahırın ağır hasar gördüğünü, AFAD tarafından İzmir Valiliği’ne 30 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini ve konteyner barınma çözümlerinin sağlandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1941811825382679027