Sahte üniversitenin lise diplomalı dekanı, sözde “Prof. Dr.” Ali İlseven, Instagram hesabından yayınladığı son videoda, kendisinden lisans diploması bekleyen takipçilerini şok etti. İlseven, “Bana para yatırdığınızı ispatlayın, dava açın” çağrısında bulundu. İSTANBUL (İGFA) - Sahte üniversitenin lise diplomalı dekanı Ali İlseven, parayı yatırana erken diploma vaadi sunmuştu.

Sözde Yeni Pazar Üniversitesi'nin öğrencisi olan ve aynı zamanda bu yapıya öğrenci bulan mağdur Zuhal Atasoy Dalman, “edu.tr" uzantısı olduğu için durumdan şüphelenmediklerini belirterek, "2023’te 2 bin 200 Euro karşılığında 4 yıllık lisans kaydı için başvuru yapan öğrencilere, bu diplomayı 2 yılda vereceklerini söylediler. O zaman bu işten şüphelenmeye başladım” diyor. Erken diploma vaadi, Ali İlseven’in Youtube videolarında da yer alıyor." dedi.

Mağdur Zuhal Atasoy Dalman, ATV ve Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada; “Paralar ne şirkete ne rektöre ne de başka birine gidiyor Kıbrıs’ta açılan hesabın sahibi olarak Şerife Kalkan olduğu görünüyor” dedi.

ÜNİVERSİTE DEĞİL ŞİRKETİN ADI

Şerife Kalkan'ın FETÖ davasında Ali İlseven’e şahitlik yapan kişi olduğu öne sürülürken, Ali İlseven'in bu kişi ile KKTC serbest bölgede bir şirket kurduğu, 100 bin dolar sermaye ile kurulan şirketin adı Yeni Pazar Uni Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. şirket hisselerinin yüzde 99’unun Şerife Kalkan, yüzde 1’i Ali İlseven adına ait olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalara göre, Ali İlseven’in, Arnavutluk’taki son videosunda, üniversite diye gösterdiği binanın üzerinde yazan Novi Pazar Uni, ‘üniversite’ ya da ‘university’ anlamına gelmiyor, Kıbrıs’taki Yeni Pazar Uni isimli şirketin adı. Şirketin değil, Şerife Kalkan’ın kişisel hesabında toplanan paraların daha sonra Arnavutluk’taki Ali İlseven’e gittiği öne sürülüyor.

Öte yandan, Şerife Kalkan’ın sözde Prof. Dr. Ali İlseven ile Dr. Şerife Kalkan imzasıyla çok sayıda kitap çıkardığı gözlenirken, YÖK sisteminde yapılan taramada, doktor ünvanlı Şerife Kalkan ismine rastlanamadı. Böyle bir durum karşısında da “Şerife Kalkan’ın doktor ünvanı da mı sahte?” sorusu akıllara geldi.

Ayrıca Yeni Şafak’ın haberine göre, Balkan ülkelerinin kendi aralarında oluşturduğu ve 101 üyesi bulunan Balkan Üniversiteler Birliği, Ali İlseven’nin sahibi ve yöneticisi olduğu sözde üniversitelerin bir karşılığı olmadığını, birlik içinde yer almadığını, dolayısıyla diploma olarak verilen belgenin başka bir ülkede denkliği bulunmadığını belirtti.