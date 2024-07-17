Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerin öğrenim ücretlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu'nun kararlarını paylaştı. Uyarılarda bulunan Özvar, "İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı." ifadeleri kullandı.ANKARA (İGFA) - Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, özellikle öğrencilerin tercihlerinde ve sonraki yıllarda da kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edip etmeme konusunda göz önünde bulundurdukları kriterlerden ilkinin öğrenim ücretleri olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının kazanç amacıyla kurulmadığının altını çizen Başkan Özvar, adayların kaydolacakları programın tamamlanma süresi boyunca yaklaşık güncellenme oranları ile öğrenim ücretlerini bilmek istemeleri, sürpriz veya beklenmedik bir ücret değişikliği ile karşılaşmak istememeleri son derece haklı ve meşru bir talep olduğunu kaydetti.

YÖK'ün 10 Temmuz 2024 tarihli toplantısında vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretlerini belirlerken aşağıdaki hususlara dikkat etmelerine karar verdiğini belirten Özvar, söz konusu kararları madde madde paylaştı.

Özvar ,ücretlerin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmesi gerektiği, ücretlerin tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi, ilk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok TÜFE'deki on iki aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması, ve kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunulmamasını istediklerini kaydetti. Özvar ayrıca, YÖK kararında ilan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmaması ve alınacak bu yöndeki kararların uygun zamanda ve elverişli araçlarla tüm öğrencilerle paylaşılmasını istedi.

Özvar, vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetlerinin eğitim öğretim ücretlerini Yükseköğretim Kurulunun kararı doğrultusunda belirlemelerini önemle rica etti.

https://twitter.com/erolozvar/status/1813477822016442857