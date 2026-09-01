KKTC açıklarında yaşanan gemi faciası, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin yükünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, yaşanan facianın afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin yükünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Sahim-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, KKTC açıklarında yaşanan gemi faciasının, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin yükünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Facianın ardından değerlendirmelerde bulunan Akarken, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi. Arama-kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerin özverisine dikkat çeken Akarken, sağlık çalışanlarının afetlere hazırlık düzeyinin ve acil müdahale süreçlerinin yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

'HAZIRLIK OLAY YAŞANDIĞINDA BAŞLAYAN BİR SÜREÇ DEĞİLDİR'

Acil sağlık hizmetlerinde başarının yalnızca ekipman ve teknolojik kapasiteyle değil, yeterli sayıda, eğitimli ve görev tanımları net personelle mümkün olacağını belirten Akarken, hazırlığın olay anında değil, öncesinde planlanması gerektiğini ifade etti. Yeni düzenleme ve algoritmaların da sahadaki koşullarla uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Akarken, protokollerin yalnızca yayımlanmasının yeterli olmadığını, çalışanlara kapsamlı eğitimlerle aktarılması gerektiğini kaydetti.

'EKSİK KADROYLA OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR YÖNETİLEMEZ'

Afet anlarında sağlık çalışanlarının aynı anda çok sayıda yaralıya müdahale etmek, triyaj yapmak ve hastane yükünü yönetmek zorunda kaldığını hatırlatan Akarken, personel planlamasının günlük ihtiyaçlara göre değil, afet senaryolarına göre yapılması gerektiğini söyledi.

'Bir sağlık tesisinin normal günlerdeki personel ihtiyacı ile afet anındaki ihtiyacı aynı değildir' diyen Akarken, eksik kadroyla çalışan sağlık emekçilerinden daha fazlasını beklemenin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaşanan facianın toplumda derin üzüntü yarattığını belirten Akarken, sağlık çalışanlarının bayram, gece, tatil ayrımı olmaksızın görev başında olduğunu vurguladı. Akarken, yeterli kadro, nitelikli eğitim, liyakat esaslı atama ve net görev tanımlarının sağlanması gerektiğini belirterek, denetimlerin de düzenli ve etkin şekilde yapılması çağrısında bulundu.