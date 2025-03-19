BURSA (İGFA) - Bursa’da Balkan kültürünü yaşatmak, üyeleri arasında sosyal ve kültürel yardımlaşmayı, dayanışmayı ve iletişimi sağlamak gibi amaçlarla faaliyetlerini sürdüren Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği’nin yeni dönem yönetimini belirleyecek seçimler yaklaşırken, Bursa iş dünyasının önemli isimlerinden biri olan ve uzun yıllardır Balkan topluluğu içinde aktif rol alan Sadık Şengül, derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Güçlü bir vizyonla yola çıktıklarını belirten Sadık Şengül, “Bizler, Balkanların güçlü mirasını taşıyan, vatan bilinciyle yoğrulmuş, birlik ve beraberlik içinde yaşayan büyük bir aileyiz. Balkanlar bir Türk yurdu, Bursa ise tarihimizin, kültürümüzün ve kardeşliğimizin güçlü bir şekilde hissedildiği bir Balkan şehridir. Bu bilinçle, derneğimizin misyonunu daha da ileriye taşımak, kültürel bağlarımızı güçlendirmek adına güçlü bir vizyonla yeni bir yola çıkıyoruz.” dedi.

“AMACIMIZ GÜÇLÜ MİRASIMIZI DAHA SAĞLAM TEMELLERLE GELECEĞE TAŞIMAK”

Göreve gelmeleri halinde, birçok alanda aktif projeler yürütmeyi hedeflediklerini belirten Şengül, “Amacımız, geçmişten gelen güçlü mirasımızı daha sağlam temellerle geleceğe taşımak. Bu doğrultuda, derneğimizin çatısı altında sosyal yardımlaşma, kültürel etkinlikler, eğitim projeleri ve hemşehrilerimiz arasındaki bağları kuvvetlendirecek çalışmalar ile gelecek nesillerimize daha sağlam bir miras bırakma kararlılığıyla çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“HEP BİRLİKTE YENİ BAŞARILARA İMZA ATMAK İÇİN ÜYELERİMİZİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM”

Mevcut yönetime de teşekkürlerini sunan Sadık Şengül, “Büyük bir özveriyle görev yapan, derneğimize emek veren kıymetli başkanımıza ve yönetim kurulumuza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Onların attığı sağlam temeller üzerine, hep birlikte daha güçlü bir geleceğe yürümek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Şengül, dernek üyelerinin desteğine büyük önem verdiklerinin ve bu destekle derneği daha sağlam adımlarla geleceğe taşımak istediklerinin altını çizerek, “Devralmaya talip olduğum bu bayrağı daha ileriye taşımak ve hep birlikte yeni başarılara imza atmak için siz değerli üyelerimizin desteğini ve teveccühünü bekliyorum.” dedi.