Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi Akarca Köprüsü’nde yapımı tamamlanan 2 adet engelli rampasını vatandaşın hizmetine sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha kolay ve güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde hizmete sunulan Akarca Yaya Köprüsü’ne yapılan iki adet engelli rampası köprüye olan erişimi kolaylaştırdı.

GÜVENLİ VE KONFORLU YAYA ULAŞIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki yaya ulaşımını kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek için önemli adımlar atıyor. Özellikle engelli bireyler ve yaşlılar için erişilebilirlik sağlayan projelerle vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yeni yapılan yaya köprüleri ve engelli rampaları, Kocaeli’ndeki ulaşım altyapısının modernize edilmesine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde güvenli ve konforlu yaya ulaşımını artırmaya yönelik projelerini hızla hayata geçirmeye devam edecek.

ENGELLİ RAMPASI İLE KOLAY ERİŞİM

Bir süre önce İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Akarca Deresi üzerine yaya köprüsü inşa eden Büyükşehir, Yağmur Sokağın karşısındaki yeni yaya köprüsüne iki adet engelli rampası yaptı. Yuvam Akarca ve Otogar tarafındaki araç köprülerinin ortasında yer alan ve bölgedeki vatandaşların daha kısa sürede ulaşım sağlamalarına imkân tanımak için inşa edilen köprüye karşılıklı iki adet yaya rampasının da kısa sürede yapılması vatandaşların memnuniyetini kazandı. Rampalar; engelli vatandaşlar, yaşlılar ve çocuk arabasıyla seyahat eden aileler için büyük kolaylık sağlıyor.