Nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Caretta Carettalar Pamucak Sahili’ne misafir oldu.İZMİR (İGFA) - 8 Temmuz gecesi Pamucak Sahili’nde görünen, iri deniz kaplumbağası olarak bilinen Caretta Caretta’nın çok sayıda yumurtasını bıraktıktan sonra sahilden ayrıldığı gözlemlendi.

Gece geç saatlerde 57 yumurta bırakan Caretta Caretta yuvalama alanı Efes Selçuk Belediyesi ve Ekosistem Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) iş birliği ile koruma altına alındı.

Konu ile ilgili olarak Efes Selçuk Belediyesi ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda nesli tükenmek üzere olan Caretta Carettalara karşı tüm ziyaretçilerin dikkatli olması yönünde çağrıda bulunularak; “Pamucak sahilimize gelen bir Caretta Caretta, 57 yumurta bıraktı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki bu özel türü korumak hepimizin sorumluluğu.

Hep birlikte minik Carettaların denize güvenle ulaşmasını sağlayacağız.

Çünkü Pamucak sadece bir sahil değil; yaşamın yeniden filizlendiği bir mucize. Duyarlı çalışmaları için EKODOSD’a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.