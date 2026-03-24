Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter kazasında şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin için GATA'da tören düzenlendi. Törene komuta kademesi tam kadro katıldı.
ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar Silahlı Kuvvetleri envanterine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin için Ankara'da uğurlama töreni düzenledi.
Tören, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Şehit Taştekin'in naaşı, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Törene Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet katıldı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki komutanlar, törende şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı.
Şehit Binbaşı Sinan Taştekin'in vefatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millet nezdinde derin üzüntüye yol açtı.