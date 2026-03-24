Şehit Binbaşı Sinan Taştekin'in vefatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millet nezdinde derin üzüntüye yol açtı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki komutanlar, törende şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Törene Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet katıldı.

Tören, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Şehit Taştekin'in naaşı, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar Silahlı Kuvvetleri envanterine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin için Ankara'da uğurlama töreni düzenledi.

Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter kazasında şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin için GATA'da tören düzenlendi. Törene komuta kademesi tam kadro katıldı.

