Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Bilgi Evleri’nde bir ay süren yaz etkinlikleri tamamlandı. Yaz tatilini Bilgi Evleri’nde geçiren öğrenciler birçok etkinliğe katılarak yeni eğitim dönemi öncesi hem moral depoladı hem de yeni bilgiler öğrendi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgi Evleri yaz etkinlikleri öğrencilerden büyük ilgi gördü. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde hizmet veren Bilgi Evleri’nde 4 hafta boyunca düzenlenen yaz etkinlikleri, milli ve manevi eğitimler, öğrencilerin kabiliyetlerini keşfedebilecekleri atölyeler ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçti.

HER ALANDA EĞİTİM VE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Yaz kurslarında öğrencilere Kuran-ı Kerim, eğlenceli İngilizce, sokak oyunları, punch, satranç, lgs fen speakıng englısh, okuma saati, bilgisayar oyunları, board games, işaret dili, kahoot ile bilgi yarışması, karaoke, minik şefler, resim, sudoku, uzay ve astronomi, hikaye yazarlığı, eğlenceli oyunlar, coğrafi keşifler, kütüphanecilik, stem macerası, sosyal beceriler, drama, takı tasarım, unutulmuş sokak oyunları, online bilgi yarışması, taş ve ahşap boyama, bil bakalım, sinema, masa tenisi, puzzle ve belgesel gibi birçok alanda eğitimler verildi.

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN TEŞEKKÜR

Eğitimlere katılan öğrenciler, yaz tatilini dolu dolu geçirdiklerini ve yeni eğitim dönemine moral depoladıklarını ifade etti. Veliler ise verilen eğitimler ve sağlanan hizmetler dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.