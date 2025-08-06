İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü (bugün) itibarıyla yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda İstanbul genelinde kuvvetli sağanak, fırtınaya karşı önemli uyarılarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul AKOM'un raporuna göre; İstanbul’da bugün sabah saatlerinde 25°C seviyelerinde seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde 31°C’ye kadar yükseliyor.

Ancak öğleden sonra etkili olması beklenen kuzeyli (Poyraz) yönlü rüzgârlar, saatte 75 km’ye varan fırtına şeklinde esecek.

Özellikle akşam saatlerinden (18:00) sonra fırtına ile birlikte il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların da görülmesi bekleniyor.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 51 SEVİYESİNDE

İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 51,04 seviyesinde bulunuyor. Barajlardaki su miktarı 443 milyon metreküp olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı ise 26°C.

HAFTA BOYUNCA HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞKENLİK GÖSTERECEK

Hafta boyunca İstanbul’da sıcaklıkların 29-32°C aralığında değişeceği, cuma öğle saatlerine kadar gök gürültülü, şimşekli yerel sağanak yağışların etkili olacağı ifade edildi. Kararsız hava koşullarının cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedeceği, önümüzdeki hafta boyunca tekrardan güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor.

AKOM, akşam saatlerine (20.00) kadar etkili olması beklenen fırtına ve cuma gününe kadar görülecek yerel yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksaklıklar ve temizlik ve altyapı ekiplerinin hazırda olması gerekliliği vurgulandı.

AKOM sıcaklıkların, 10 Ağustos Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 1- 3 derece üzerinde yükseleceğini belirtti.