Edirne Keşan-Enez karayolunda yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Astsubay Erkan Özkan ile Gencay ve 5 aylık hamile eşi Seren Oskan, Enez’in Karaincirli Köyü’nde gözyaşlarıyla uğurlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan-Enez karayolunda meydana gelen trafik kazasında Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan (39) ile Gencay Oskan (28) ve 5 aylık hamile eşi Seren Oskan (26) hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Gencay ve Seren Oskan çifti, 1 Temmuz 2025’te Enez ilçesine bağlı Karaincirli Köyü’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze törenine Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Enez Belediye Başkanı Özkan Gönenç, CHP eski Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, çeşitli kurum müdürleri, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Oskan çiftinin cenazeleri, Karaincirli Köyü’ndeki baba ocaklarına getirildi. Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan ve anne Gülseren Oskan, taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından çift, Karaincirli Köyü Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Törende, köy halkı ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Hatırlanacağı gibi Keşan-Enez karayolunda 30 Haziran 2025 gecesi yaşanan kazada, Astsubay Erkan Özkan’ın kullandığı otomobil ile Gencay Oskan’ın kullandığı traktör çarpışmış, Seren Oskan da olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cenazeler, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış ve savcılık incelemesinin ardından ailelere teslim edilmişti.