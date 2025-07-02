Bursa'da İnegöl Belediyesi, yaz aylarında sıkça karşılaşılan su israfına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı.BURSA (İGFA) - Su kaynaklarının korunmasına yönelik duyarlılığı artırmayı hedefleyen farkındalık videosu, Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Belediyesi sosyal medya medya hesaplarından paylaşıldı. Vatandaşlardan da yoğun ilgi gören hem mizahi hem de öğretici yönüyle dikkat çeken farkındalık çalışması kısa sürede gündem oldu.

VİDEO KURGU AMA YAŞANANLAR GERÇEK

Özellikle hayrat çeşmeleri gibi tatlı su kaynaklarının bilinçsizce araç yıkamak için kullanılması sorununa dikkat çekilen videoda, belediye personelleri tarafından kurgulanan bir senaryo canlandırıldı. Sokakta bulunan bir hayrat çeşmesine hortum bağlayarak aracını yıkayan kişiye önce çevredeki vatandaşlar uyarıda bulundu. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine 153 hattı üzerinden İnegöl Belediyesi’ne ihbarda bulunuldu.

ZABITA EKİPLERİ KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri yaz aylarında su kaynaklarında ciddi azalmalar yaşandığını hatırlatarak, hayrat çeşmelerinin içme ve temel ihtiyaç suyu olarak kullanılması gerektiğini ifade etti. Tatlı suyla araç yıkamanın yasak olduğunu belirten ekipler, cezai işlem uygulayarak kişiyi hem uyardı hem de bilinçlendirme çalışması yaptı.

VİDEO ÇEKİMİ SIRASINDA DUYARLI VATANDAŞIN İHBARI HASSASİYETİ GÖZ ÖNÜNE SERDİ

Video çekimi sırasında yaşanan ilginç bir gelişme ise farkındalık çalışmasının amacını pekiştirdi. Senaryo gereği yapılan çekim sırasında, durumu gerçek sanan duyarlı bir vatandaş, belediyeye “çeşme başında araç yıkanıyor” diyerek resmi şikâyette bulundu. Bu olay, İnegöl halkının konuya olan hassasiyetini de gözler önüne serdi.