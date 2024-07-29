Özbekistan’da tanıştığı Türk genciyle evlenip Yenişehir’e yerleşen piyano öğretmeni Gülya İletmiş, 20 yıl aradan sonra Özbekistan’a gitti ve öğretmeni Nataliya İvanovna’yı bulup ziyaret etti.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Özbekistanlı piyano öğretmeni Gülya İletmiş, kendisini yetiştiren öğretmenini arayıp buldu ve ziyaretine gitti. İletmiş, Özbekistan’da kendisini keşfeden ve yanına alarak 4 yıl boyunca ders veren öğretmenine, giderken yanımda götürdüğü Türk kahvesi ve kahve fincan takımı hediye etti.

73 yaşındaki piyano öğretmeni Nataliya İvanovna’nın Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Nukus ilinde yaşadığını ve hâlâ mesleğini sürdürdüğünü anlatan İletmiş, “Beni görünce çok mutlu oldu. Bana, ‘Gencecik bir kızken piyano derslerinde zorlanıp ağlıyordun, şimdi bakıyorum gülerek geliyorsun yanıma’ diyerek disiplinli çalışmanın önemini vurguladı. Disiplinli eğitmenliğiyle tanınan öğretmenimin Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya ve Kazakistan gibi dünyanın birçok ülkesinde öğrencileri var. 50 yıl önce başladığı piyano öğretmenliğini bugün de sürdürüyor” diye konuştu.

Piyano öğretmeni İvanovna’nın, Nukus Devlet Konservatuvarı yetkilileriyle görüşmesini sağladığını dile getiren İletmiş, “Toplantıda konservatuvar yetkililerine Türkiye’deki müzik çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdim. Yetkililer, Türkiye’deki çalışmalarımıza destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. Bu çok güzel bir gelişme oldu benim için. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızla temasa geçip bu konuda neler yapılabileceğini görüşecekler” dedi.

Türk genci Sedat İletmiş ile Özbekistan’da tanışan ve Türkiye’ye gelince onunla evlenen İletmiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yenişehir’e yerleştim ve çeşitli piyona kursları düzenledim. Ardından Çağdaş Sanat Müzik Atölyesi’nin kuruluşunu gerçekleştirdim. İlçede piyano çalmaya ilginin giderek arttığına tanık oldum. Öğrencilerimin arasında çok yetenekli öğrenciler keşfettim. Piyano çalmaya gösterilen ilgi, olanak sağlanarak diri tutulup desteklenirse bu alanda başarılı sanatçılar çıkarabiliriz.”

Gülya İletmiş, Nukus Devlet Konservatuvarı’nda eğitim gördüğü sınıfı da ziyaret ederek orada eğitim almakta öğrencilerle birlikte piyano çaldı.