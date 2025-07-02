Orman Genel Müdürlüğü, 186 yıllık tecrübesiyle orman yangınlarıyla mücadelede kara gücünün kritik önemini vurguladı. Müdürlükten yapılan mücadele gücü konulu açıklamada, uçak ve helikopterlerin kara ekiplerine destek sağladığı, tüm kaynakların koordineli kullanıldığı açıklandı.ANKARA (İGFA) -Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadeledeki gücünü ve stratejisini açıklayan bir paylaşımda bulundu.

Açıklamada, 186 yıllık tecrübeyle binlerce yangına müdahale eden OGM’nin, ekip, ekipman, personel ve teknolojisini sürekli güncellediği belirtildi.

“KARA GÜCÜ YANGINLARI SÖNDÜRÜYOR”

OGM, Türkiye’nin yangınlarla mücadelede yeterli hava gücüne sahip olduğunu vurgularken, “Orman yangınlarını kontrol altına alan asıl güç, kara gücüdür” ifadesine yer verdi.

Yüksek enerjili orman yangınlarının merkezine havadan müdahalenin kaynak israfı olacağı belirtilerek, uçak ve helikopterlerin ateşin yayılma yönüne veya düşük enerjili alanlara müdahale ederek kara ekiplerine destek sağladığı ifade edildi.

Yangınla mücadelede koordinasyonun önemine dikkat çeken OGM, uçaklar, helikopterler, kara araçları ve personelin Yangın Yönetim Merkezi’nde anlık olarak takip edildiğini, karar destek sistemleri ve tecrübeli personelin sevk ve idarede kilit rol oynadığını belirtti. Yangınla mücadelede tüm araçların ve personelin uyumlu çalışmasının hayati olduğu vurgulandı.

Personel, destek veren kurumlar, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarıyla insanüstü bir gayret sarf edildiğini belirten OGM, “İnancımız tam. Önce yangınları söndüreceğiz; sonra küle dönen her bir karışı yeniden yeşerteceğiz” mesajını verdi.