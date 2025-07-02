Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hatay’da çıkan orman yangınının ekiplerin fedakâr çalışmalarıyla kontrol altına alındığını duyurdu. Karacabey, vatandaşlara yangınlara karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.HATAY (İGFA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hatay’da meydana gelen orman yangınının Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındığını açıkladı.

Genel Müdür Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınla mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

“#Hatay’da meydana gelen orman yangınını arkadaşlarımızın fedakârca çalışmaları ile kontrol altına aldık" diyen Genel Müdür Karacabey, "Büyük bir gayretle mücadele eden #OrmanınKahramanları’nın emeklerine, yüreklerine sağlık,” dedi.

Yangınların önlenmesi için vatandaşlara çağrısını yineleyen Karacabey, “Böylesi yangınlara mahal vermemek için lütfen azami dikkat gösterelim” uyarısında bulundu.

Hatırlanacağı gibi Hatay’daki yangına karadan ve havadan müdahale eden ekiplerin son 5 günde Türkiye genelinde 342 yangına müdahale ettiği öğrenildi.