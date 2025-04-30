Nilüferliler, 1 Mayıs ile 2 Haziran arasında emlak vergilerinin ilk taksitini belediyedeki veznelerin yanı sıra, mobil vezne, internet üzerinden, PTT ve belirli bankalar aracılığıyla ödemelerini yapabilecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, vatandaşların 2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemelerini 1 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında yapabileceğini duyurdu.

Vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları’ndaki veznelerden ödemelerini yapabilecek. Gölyazı, Hasanağa, Akçalar ve Kayapa gibi şehir merkezine uzak mahallerde vergi ödemek isteyenler ise mobil veznelerde nakit veya kredi kartı ile ödemelerini yapabilecek.

İsteyenler Nilüfer Belediyesi’nin www.e-islem.net.nilufer.bel.tr / www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden de vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla ödeme seçeneklerini kullanarak, vergilerini kolaylıkla ödeyebilecekler. 7/24 FAST sistemi ile de kolay adres tanımı olan vergi numarası 1910025989 yazarak 100 bin TL’ye kadar olan vergiler ödenebilecek. Vatandaşlar ayrıca Nilüfer Belediyesi’nin 488666 numaralı posta çeki hesabına, Vakıfbank IBAN TR570001500158007293767737 (Alıcı : Nilüfer Belediye Başkanlığı) hesabına veya Halk Bankası bankolarından ve ATM’lerden de nakit olarak ödeme yapabilecek.

Nilüfer Belediyesi, ayrıca mobil vezne aracılığıyla vatandaşların ayağına giderek, ödemeleri kolaylıkla yapmalarını sağlıyor. 2 adet mobil vezne her gün farklı mahallelere giderek isteyen vatandaşların emlak ödemelerini yapmalarına imkân sunacak.