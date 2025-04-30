Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla BursaRay ve tramvay hatları ile resmi plakalı Burulaş otobüsleri, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecektir” dedi.