New York Times gazetesi, İsrail Hamas savaşı iye iygiyi dikat çeken bir rapor yayınladı. İsrail'in Gazze'de en büyük ve yıkıcı bombaları kullandığını ortaya çıkaran raporu ile New York Times gündem oldu. Uzmanlar ise Gazze'deki yıkımın Vietnam'dan bu yana görülmediğini öne sürüyor.

New York Times'ın gerçekleştirdiği görsel araştırmaya göre, Gazze'deki savaşın ilk altı haftasında İsrail "en büyük ve en yıkıcı bombalarından birini" ordunun güvenli olarak belirttiği bölgelerde kullandı.

Raporda "Bulgular, 2000 kiloluk bombaların Gazze'nin güneyinde güvenlik arayan siviller için yaygın bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor" denildi.

YOĞUN NÜFUSLU BÖLGELERDE HİÇ KULLANILMADI

Mühimmat uzmanlarına göre, bu büyüklükteki bombalar "ABD güçleri tarafından yoğun nüfuslu bölgelere artık neredeyse hiç atılmıyor."

Analistler ayrıca Gazze'de kullanılan bombaların yoğunluğunun terör bölgelerinde kullanılanlardan kat kat fazla olduğunu söyledi.

Savaşın ilk günlerine ait uydu görüntüleri, 2000 kiloluk bombaların geride bıraktığı kraterlerle tutarlı, çapı 12 metrenin (40 feet) üzerinde 500'den fazla çarpma krateri ortaya çıktığını gösteriyor.

Silah ve savaş uzmanları, artan ölü sayısından 2000 kiloluk bomba gibi ağır mühimmatların yaygın şekilde kullanılmasından kaynaklandığını vurguluyor. Gazze'nin nüfusun yoğunluğu bu tür ağır mühimmatların ölümcül sonuçlar doğurmasına neden oluyor.

Kuzey Gazze'deki Cebeliye mülteci kampındaki uydu görüntüleri, İsrail'in 31 Ekim'deki bombalamasıyla oluşan iki büyük kraterin açıldığını gösteriyor. BM tarafından "savaş suçu teşkil edebilecek orantısız bir saldırı" olarak kınan saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlara göre çarpması nedeniyle "depreme benzer" olarak nitelendirilen saldırının geride bıraktığı iki krater, uydu görüntülerine göre sırasıyla 24 metre (yaklaşık 79 fit) ve 13 metre (yaklaşık 43 fit) genişliğindeydi.

VİETNAM'DAN BU YANA GÖRÜLMEDİ

Eski ABD savunma istihbarat analisti ve eski BM savaş suçları araştırmacısı Marc Garlasco, İsrail'in Gazze'ye yönelik ilk ay bombardımanının yoğunluğunun "Vietnam'dan bu yana görülmediğini" söyledi.