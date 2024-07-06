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Aliyev : "Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek 1/4'lük aşamaya geçerek Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer alan Türk milli takımını tebrik ediyorum. Özellikle 1/8 final etabında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum! Yaşasın Türk dünyası!"

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopteri düştü! Kaza mı suikast mi?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopteri düştü! Kaza mı suikast mi?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Hollanda ile yapacağı EURO 2024 çeyrek final maçında başarılar diledi, UEFA 'nın Türkiye-Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı kınadı.