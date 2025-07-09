İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerindeki gecikmelerle ilgili açıklama yaparak, kooperatiflerin taahhütlerini yerine getirememesinin geçmiş döneme ait olduğunu ve projelerin tamamlanma kararlılığını vurguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri ve kooperatiflerle ilgili kamuoyunda yer alan iddialara yanıt verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hukuki süreçlere saygı gereği sadece haksız ithamlara karşı açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

2012’de Gaziemir Aktepe Emrez, Karabağlar Uzundere ve Karşıyaka Örnekköy’de belirlenen dönüşüm alanları, hak sahipleriyle uzlaşmalarla etaplara bölündü.

Nisan 2024’te görevi devraldıklarında, Uzundere 1-2 ve Örnekköy 1-2 etapları tamamlanıp teslim edilmiş, Gaziemir 2. Etap ve Örnekköy 5. Etap inşaatları devam ediyordu. Diğer etaplar ise İzbeton ve 5 kooperatifle protokolle yürütülüyordu.

KOOPERATİFLERDEKİ DURUM VE TESPİTLER

Nisan 2024’te yapılan incelemelerde, Örnekköy 3 (yüzde 19) ve 4 (yüzde 31) etaplarında, Uzundere 3 (yüzde 4) ve 4 (başlanmamış) ile Gaziemir 1 (yüzde 8) etaplarında şantiyelerde faaliyet olmadığı görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun 2024 Haziran-Temmuz incelemeleri sonrası kooperatiflerin idari ve hukuki sorunları tespit edildi; Temmuz’da alanların belediyeye iadesi talep edildi.

Mahkeme süreçleri nedeniyle inşaatlar bir süre durdu, ancak belediye hak sahiplerine ve kooperatiflere projeleri tamamlayacağını bildirdi.

Aralık 2024’te Örnekköy 3-4 etapları ihale edilerek yeniden başladı; Uzundere 3’ün ruhsatları tamamlandı, 4’ün işlemleri sürüyor, diğer etapların ihaleleri tamamlanmak üzere.

Belediye, kooperatif projelerindeki gecikmelerin görev öncesi döneme ait olduğunu, Nisan-Temmuz 2024’te inşaatları engelleyen bir karar almadığını vurguladı.

Bakanlık ve teftiş raporlarıyla kooperatiflerin taahhütleri yerine getiremeyeceği belirlenince ihaleler devreye alındı. Gecikmelerden duyulan üzüntüyü ifade eden belediye, projeleri en kısa sürede tamamlayarak hak sahiplerine konut teslim etme sözü verdi.

Kooperatif üyelerinin mağduriyetini önlemek için hukuki çerçeveye uygun adımlar atılacağı belirtildi.