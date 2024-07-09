Milli Savunma Bakanlığı, "Kilit kapanıyor" diyerek operasyon bölgesinden yeni görüntüler paylaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen harekatlar kapsamında yapılan tank atışının görüntülerini paylaştı.

Bakanlık, "Kilit kapanıyor. Hedefler tek tek imha ediliyor." notuyla yaptığı paylaşımda, tank atışına yönelik görüntülere yer verildi.

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