Köksal Kaçmaz ile Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi’ndeki iş yerinin önüne, otomobillerini park etmek isteyenler arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Köksal Kaçmaz ve yanındaki Y.K’ye silahla ateş eden zanlılar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaçmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Y.K. ise hastaneye kaldırıldı

MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından biri olan Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda otomobili ile gelen kimliği belirsiz kişiler ile cadde üzerinde bir kafenin önüne aracını park etmiş, kafe sahibi Köksal Kaçmaz kafenin önüne araba çeken kişiden aracını başka yere çekmesini istemişti.

Köksal Kaçmaz'ın İlçe başkanlığı döneminde yönetiminde olan Sezar Yozgat saldırı haberini paylaşarak başsağlığı diledi.

5 KİŞİLİK GRUP KAÇTI

Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası silah kullanılmıştı. Olay yerine sonradan gelen araç sahibinin arkadaşları silahlarına davranarak iş yeri sahibi olan Eski MHP Eyüpsultan ilçe Başkanı Köksal Kaçmaz’a defalarca ateş etmişti. Açılan ateş sonucunda Köksal Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken o esnada olay yerinden geçen Yunus Kaya’da kurşunlarından hedefi olarak ağır yaralanmıştı. Saldırı sonrası 5 kişilik saldırgan grubu olay yerinden araçları ile hızlıca kaçarak uzaklaşmıştı.

SİLAHLI SALDIRI ANLARI KAMERADA

Olay yerine gelen tarafların kafe sahibi eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz’a silahla ateş açtığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yaralı olarak yerde yattığı ve elinde silah bulunan başka bir kişinin kafeye doğru silah ile ateş açtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olayı gerçekleştiren şahısların geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

MHP MYK üyesi Sezer Yozgat olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun."



İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili İstanbul Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

-Bugün saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan ilçemizin Sakarya Mahallesi’ndeki iş yeri (kafe) önüne araç park etme tartışmasından çıktığı değerlendirilen kavga olayı, silahlı çatışmaya dönüşmüş, meydana gelen çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştır. Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde; kafe sahibi K.K. ile iş yeri önüne araç park eden Faruk P, T.P., S.A.P. ve Fuat P. adlı şahıslar arasında yaşanan tartışmada K.K. adlı iş yeri sahibi hayatını kaybederken, Fuat P. ve olay yerinde bulunan Y.K. isimli şahıs vurularak ağır yaralanmıştır. Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır..