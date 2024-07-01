Mersin’de yaşayan özel bireyler ailelerinin her alanda yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin toplum içerisinde yer alarak sosyalleşebilmeleri ve ailelerinin de hayatlarını kolaylaştırabilmek adına hayata geçirdiği faaliyetlere devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce hizmete açılan ve anne-babalar iş, hastane veya özel işlerini hallederken özel bireylerin 1 günlük faydalanabileceği Mola Evleri, özel bireylere yönelik sosyal etkinliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Mola Evlerinden faydalanan özel bireyler ve ailelerine yönelik piknik etkinliği gerçekleştirildi. Ormanın içinde şarkılar eşliğinde oyunla oynanıp dans eden özel bireyler ve aileler, yeşilliklerin arasında doyasıya eğlendi.

HÖRLEK: “HİZMETİMİZDEN VELİLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK MEMNUN KALIYORLAR”

Mola Evi Sorumlusu Fatma Hörlek, piknik etkinliğinde özel bireylere çevre bilincini aşılamak için çöp toplama etkinliği gerçekleştirmenin yanı sıra değişik oyunlar oynatarak el-göz koordinasyonu sağlamalarını amaçladıklarını söyledi. Hörlek, “Sonrasında da hazırladığımız ufak ikramlarla onları ağırlamaya çalıştık. Ailelerimiz genelde tek başlarına ya da bu engelli bireylerle bir yerlere gidemeyen aileler. Bu nedenle annelerle çocukları ya da sadece anneleri veya sadece çocuklarımızı sık sık etkinliklere götürüyoruz ki çocuklar da anneler de sosyalleşsinler. Bu hizmetimizden velilerimiz ve öğrencilerimiz genelde çok memnun kalıyorlar” dedi. Bu tür etkinlikleri sık sık gerçekleştirdiklerini de aktaran Hörlek, “Yaz döneminde Mersin’in sıcaklığından dolayı etkinliklerimizi yaylalarda sürdürmeye çalışacağız” diye konuştu.

ÖZEL BİREYLER VE AİLELERİ, HEM SOSYALLEŞTİ HEM EĞLENDİ

Piknik etkinliğine çocuğuyla birlikte katılan Raziye Ersöz, “Çocuğum dairenin açılışından şu ana kadar devam etmektedir. Oradaki eğitimden, etkinliklerden her türlü faaliyetlerden. Gerçekten çok memnunuz, iyi ki çocuklarımız oraya gidiyorlar” dedi. Bu tür etkinliklerin sosyalleşme açısından oldukça önemli olduğunu belirten Ersöz, “Bunun için tüm emeği geçen herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Onların sayesinde dışarıdayız mutluyuz, umutluyuz” ifadelerine yer verdi.

Kardeşi Mola Evi’nden yararlanan Nehir Pekmez ise hem Mola Evi’nden hem de faaliyetlerinden oldukça memnun ve mutlu olduklarını vurgulayarak, “Ben de sürekli etkinliklere katılıyorum. Başkanımızı da bayağı bir yakından tanıyorum zaten, kendisinden de çok memnunuz” diye konuştu. Kardeşinin Mola Evi sayesinde sosyalleşip arkadaş edindiğini anlatan Pekmez, “Kardeşim önceleri çok sosyalleşmiyordu, kendisi otizmli. Hiç evden çıkan bir insan değildi. Artık sosyalleşiyor, konuşabiliyor arkadaş edinebiliyor. Onun için bayağı iyi oldu. Gerçekten böyle etkinliklerin olması lazım. Sadece kardeşim için değil diğer herkese çok faydalı oluyor” dedi.

Velilerden Emine Dönmez de duygularını paylaşarak, “Artık çocuğumun arkadaşlarıyla iletişimi daha güzel, memnunuz. Bugün burada da arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik, teşekkür ederiz Vahap Başkanımıza. Çok güzel bir şey. Çok eğleniyoruz” diye konuştu.

Mola Evi’nden faydalanan Uğur Yıldırım ise, piknikte çok eğlendiğini söyleyerek, “Çok eğlendik. Mola Evi’nden memnunum. İlk defa katıldık ve arkadaşlarımla eğlendim. Su savaşı yaptık, çöp topladık. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.