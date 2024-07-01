Kapadokya bölgesinin yeni gözdelerinden olan Kayaşehir’de turist hareketliliğini arttıracak olan Kayaşehir VR Merkezi ve Kahveci Dağı Rekreasyon ve Mesire Alanını gezen Belediye Başkanı Rasim Arı, “Nevşehir’imize hizmet etme yolunda söz değil proje üretiyoruz.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan tarihi Kayaşehir’de bulunan Kayaşehir VR Merkezi ve Kahveci Dağı Rekreasyon ve Mesire Alanında incelemelerde bulundu. İlk olarak Kapadokya bölgesinde bir ilk olacak olan ve bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin VR gözlüklerle dört mevsim balon uçuşunu deneyimleyerek Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini izleyebilecekleri Kayaşehir VR Merkezi’ni gezen Arı, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Arı, daha sonra Kahveci Dağı Rekreasyon ve Mesire Alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Her iki projenin de kısa sürede hayata geçirileceğini müjdeleyen Başkan Arı, bu sayede bölgedeki turist hareketliliğinde ciddi bir artışın da yaşanacağını vurguladı. Kayaşehir ile ilgili önümüzdeki aylarda sürpriz projelerinde hayata geçeceğini söyleyen Arı, böylelikle şehrin hem ekonomisine hem de beraberinde istihdamına önemli katkılar sağlayacaklarını anlattı. Arı, ““Nevşehir’imize hizmet etme yolunda söz değil proje üretiyoruz.” diye konuştu.

Başkan Arı’ya incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Hasan İler ile birlikte bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti.