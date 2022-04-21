TGC üyeleri yeni yönetimini seçti; Turgay Olcayto güven tazeledi

İSTANBUL- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) seçimini Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu kazandı. TGC’nin 47. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Seçim sonunda Turgay Olcayto’nun başkan adayı olduğu Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu yönetimi üç yıl için daha yetkilendirildi. Böylece Turgay Olcayto başkanlığındaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi bir nevi güven tazelemiş oldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Cağaloğlu’ndaki binasında Burhan Felek Konferans Salonu’nda 19 Nisan 2022 Salı günü başlayan 47. Genel Kurul, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yapılan seçimlerle sona erdi.

Seçimde toplam 384 oy kullanıldı. 25 oy geçersiz sayıldı. Seçime Turgay Olcayto’nun Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu’nun yanında Bağımsız aday olarak Seraceddin Zıddıoğlu katıldı.

Kurullar itibariyle alınan oyların dökümü şöyle:

Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu

Yönetim Kurulu Asıl

Turgay Olcayto (351), Vahap Munyar (356), Doğan Şentürk (354), Sibel Güneş (352), Niyazi Dalyancı (348), Hakan Güldağ (352), İhsan Yılmaz (355), Göksel Göksu (354), Pınar Aktaş (356), Nuray Özger (352), Uğur Güç (350)

Yönetim Kurulu Yedek

Gökmen Karadağ (354), Zeynel Lüle (354), Garbis Özatay (355), Mustafa Dolu (354), Atilla Dişbudak (356), Emrullah Özbey (347), Olay Tan (354), Önder Balıkçı (351), İsmail Özmeral (349), Ayten İnsel Serin (349),Erden Aktoğu (347)

Denetim Kurulu Asıl

Arif Esen (355), Mustafa Bakacak (358), Hilmi Hacaloğlu (356)

Denetim Kurulu Yedek

Gürsel Çelikkanat (353), Ali Yüksel (358), Ali Kılıç (356)

Onur Kurulu Asıl

Altan Öymen (359), Rahmi Turan (357), Ahmet Özdemir (354), Adnan Özyalçıner Çelik (348), Turhan Günay (351), Nevin Akkaya (354), Ayşegül Dora (357)

Onur Kurulu Yedek

Reha Erus (357), Uğur Gürtunca (357), Eyüp Bektaş (355), Mithat Kalaycıoğlu (350), Zeki Mesut Özel (348), A. Tülin Dinçelli (352), Derman Bayladı (346)

Balotaj Kurulu Asıl

Serkut Bozkurt (350), Azize Şenbülbül (354), Mesude Erşan (361), Serkan Ocak (353), Ayşegül Atakan (357), Gülay Oktar (349), Haşmet Levent Yavuz (347), Gözde Tüzer Korkmaz (345), Ümit Aslanbay (356), Sultan Uçar (353),

Balotaj Kurulu Yedek

Özlem Özdemir (354), Mehmet Sağnak Hacışabanoğlu (347), Vecide Şener (352), Cemil Ciğerim (350), Sait Yanık (352), Yonca Sevim (357), Erol Aktı (356), Akın Bodur (353), Mehmet Emin Köpüklü (346), Akın Göksu (352)

Bağımsız Aday

Seçime Bağımsız Yönetim Kurulu asıl üyeliği için aday olan Seraceddin Zıddıoğlu 15 oy aldı.