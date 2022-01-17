Balıkesir İstanbullu Gazetecileri ağırladı

Balıkesir İstanbullu 62 Gazeteciyi ağırladı. İstanbul Gazete TV ve İnternet Habercileri Derneği tarafından organize edelin ve Uluslararası Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından desteklenen etkinlik ile İstanbul’dan 62 gazeteci Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin konuğu oldu. Gazetecileri karşılayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in tarihi ve mevcut durumunu ve gelecekle ilgili projelerini anlattı. Düzenlenen gezi programında Balıkesir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan gazeteci misafirlerine tur boyunca eşlik etti.

Düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Gazete TV ve İnternet Habercileri Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Genel Sekreter Mustafa Küçükkaptan’a bu büyük organizasyon için teşekkür ediyoruz. Bu 3 gün içerisinde Balıkesir’in birçok noktasını ziyaret edecek ve bilmediklerimizi öğreneceğiz” ifadelerine yer verdi.

“BALIKESİR OKSİJEN CENNETİ”

Balıkesir’de gazeteciler Adrina Termal Health & Spa Hotel'de konakladı. İstanbul Gazete TV ve İnternet Habercileri Derneği Ali Rıza Yıldız, Uluslararası Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Mevlüt Yüksel, UYGAD Yönetim Kurulu Üyesi Ulusal Medya’da da önemli görevde bulunan aydınSes Medya Yayınları İmtiyaz Sahibi ve Yayın Yönetmeni Murat Aydın, Yine Ulusal Medyada önemli görevlerde bulunan Mustafa Dolu, Türkiye Haberciler Birliği’nden Salih Aluş da gezide bulunan gazeteciler arasındaydı. Otelin konferans salonunda gazetecilere bir sunup yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesir ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Balıkesir’de yapılan projeler ve gelecekle ilgili planlar hakkında bilgi veren Başkan Yücel Yılmaz Kayseri’nin 1 milyon 300 bin nüfusu bulunduğunu, bu nüfusun yakaşık 350 bininin Merkez olduğunu, diğerlerinin ilçelerde bulunduğunu ifade etti. Balıkesir tarihi ve doğal güzellikleriyle örnek bir il olduğunu kaydeden Yılmaz; sempatik konuşmasıyla dikkat çekti. Yılmaz şu bilgileri verdi: “Balıkesir çevresinde doğal güzellikler içinde kurulmuş tarihi kalıntılarıyla pek çok kasaba bulunuyor. Edremit Körfezi ve oksijen yoğunluğu bakımından dünyada ikinci sırada gelen Altınoluk Oksijen Cenneti , zeytinlikler içinde yer alan Ayvalık ilçesi ise güzel kumsalları, karşısındaki küçük adalar ve tarihi kalıntılarıyla ünlü Sarımsaklı Yarımadası ve Cunda (Alibey) adası otantik özellikleriyle görülmeye değer yerlerdir. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarından olan Koca Seyit adıyla anılan Seyit Onbaşı’nın Balıkesir, Havran İlçesi doğumludur. Kaybedilmek üzere olunan savaş kazanılmıştır. Koca Seyit ulusal savaşımızda bir halk kahramanı olmuştur.”

Başkan Yüzel Yılmaz, Balıkesir’in başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çekerek, “Balıkesir’in sahile yakın kesimi zeytincilik, bağcılık ve balıkçılıkla uğraşmakta, iç kısımlarda ise her türlü toprak mahsulü, ormancılık ve hayvancılık alanlarında faaliyet görülmektedir. Hayvancılıkta ise küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, tavukçuluk, balıkçılık, arıcılık başlıca uğraş alanlarıdır” ifadesini kullandı.

AYVALIKTA YIKIM VAR!

Tarihi özellikleriyle bilinen Ayvalık ilçesinin tarihi dokusunu koruduklarını sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, “Ayvalık, Cumhuriyet tarihi boyunca ne darbeler ne generaller gördü. Tarihimizi, binaları ve doğamızı bozacak büyük yatırımlar buraya gelmez, ruhsat vermeyiz, Kaz dağlarını da kimseye yedirmeyiz. Burası Balkanlardan Kafkaslardan ve birçok kültürden gelen özgüveni yüksek insanlardan oluşuyor. Balıkesir İstanbul’a çok yakın. Önceden Çanakkale’den teknelerle gidilirken şimdi buradan arabayla 2.5 saatte Kadıköy’de oluyorsunuz. Ayvalık’ta tarihi dokuyan önceden yapılmış bazı binalar var. Şu an Ayvalık’ta denizden şöyle bir baktığınızda o mistik evleri engelleyen 8 tane bina görürsünüz. Bu binalar o günün şartlarıyla ‘Burası Alsancak olacak.’ diye davul zurnayla yapılmış. Şimdi betonun o tarihi binalar içerisinde görüntüsü ne kadar kötü. Biz onları kamulaştırarak tarihi dokunun tamamen görünmesini istiyoruz. Projeyle ilgili bütçemiz hazır. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile de görüştük. Bu binalar buraya yakışmıyor. Onlarla ilgili de planlarımız devam ediyor. Kimseyi mağdur etmeden gereğini yapacağız.” dedi.