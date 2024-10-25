MASKİ Genel Müdürlüğü Ekim ayı İlçe Şefleri toplantısı Genel Müdür Talat Postacı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yurttaşlarla olan iletişimde daha yapıcı ve hizmetlerin ulaştırılmasında daha aktif olunması gerektiğinin altı çizildi. MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı ilçe şefleri toplantısında ilçelerde sürdürülen hizmetler, çalışmalar ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, daire başkanları ile ilçe şefleri katıldı. Toplantıda, ilçelerde yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirilmelerde bulunulurken, yürütülen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Koordinasyonun yüksek tutulması için yapılan toplantıda hayata geçirilen hizmetlerin sıkı bir şekilde takip edilmesinin önemine değinildi. İlçe Şeflerinin sorularını dinleyen Genel Müdür Talat Postacı ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar yurttaşlarla olan iletişimde daha yapıcı ve hizmetlerin ulaştırılmasında daha aktif olunması gerektiğinin altını çizdiler.

“MANİSA’DA GÖREV ALANIMIZ İÇERİSİNDE SÜREKLİ SAHADAYIZ” MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, “Manisa’nın 17 ilçesinde daha sağlıklı ve kaliteli bir altyapı inşa etmek için çalışıyoruz. Hizmet kalitemizi her geçen gün artırmak ve aynı zamanda hizmetlerimizin ve çalışmalarımızın takipçisi olmak adına ilçe şeflerimizle koordineli olarak çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ve yurttaşlarımızla 7/24 irtibat halinde olan ilçe şeflerimizle düzenli olarak aylık değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor, şeflerimizden çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiler alıyoruz.

Yurttaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet götürme noktasında mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi