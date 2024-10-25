PTT AŞ tarafından “Ziya GÖKALP” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 25 Ekim 2024 tarihinde tedavüle sunuldu. İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 25 Ekim 2024 tarihinde "Ziya GÖKALP" konulu 29 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 58 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Ziya GÖKALP 25.10.2024 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.