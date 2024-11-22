Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Dara Toplantı Salonunda düenlenen toplantı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun Başkanlığında yapıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ve İlgili Kurum Müdürlerinin katıldığı toplantıda, Emniyet ve Jandarma Trafik Birimlerinin Sunumları yapıldı.

Toplantıda, Kış mevsimi süresince alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi/planlanması, Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda yapılacak koordinasyon çalışmaları, İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması çalışmalarının yapılması, 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında düzenli uygulamaların sürdürülmesi, Otoyollarda, sorumluluk alanlarına göre otoyol Jandarması ile Polis birimleri arasında gerekli koordinasyonunun sağlanması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.