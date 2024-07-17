Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, seçim vaatleri arasında yer alan Kent Lokantası için başlayan çalışmaları yerinde incelediMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kentin her kesiminden yurttaşların kaliteli ve uygun fiyatlı yemeklere erişimini kolaylaştıracak olan ‘Kent Lokantası’ için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve yetkili personellerden bilgi alarak, çalışmaların son durumunu öğrendi. Başkan Zeyrek, yapılan işler, görev yapacak personel, dolapların yerleri, endüstriyel mutfak gereçleri, lavabolar gibi mutfağın fiziki donanımlarıyla ilgili bilgi aldı.

Halkın yanında olan, sorunlarını çözen ve mutluluğunu hedefleyen sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetler yürüttüklerini belirten Başkan Zeyrek, Kent Lokantası için de çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti. Başta öğrenciler olmak üzere, dar gelirli yurttaşlara yönelik uygun fiyatlı ve lezzetli yemekler sunmak için en kısa süre içinde projenin hayata geçirileceğinin altını çizen Başkan Zeyrek, Kent Lokantası projesinin Manisa’da yaygınlaştırılacağını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kent Lokantasının Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi altında en kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.