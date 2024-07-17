Güzelbahçe Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri olası yangına karşı orman, mesire ve piknik alanlarında 24 saatlik yangın nöbetine başladı.İZMİR (İGFA) - Türkiye'de peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından teyakkuza geçen Güzelbahçe Belediyesi Zabıta ekipleri, yangın nöbetinin yanı sıra denetimleri de sıklaştırarakköylerde ve ormana yakın yerleşim alanlarında bulunan vatandaşları da uyarıyor.

Zabıta ekiplerinin 24 saat aralıksız devriye gezerek orman yangınlarına karşı teyakkuzda olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelen yangın haberleri hepimizi derinden üzdü. En önemli görevlerimizden biri canımız, ciğerlerimiz olan ormanlarımızı korumak ve çoğaltmak. Güzelbahçe’mizin hem ormanlarını hem de yeşil dokusunu korumak için gerekli tedbirleri aldık. Ekiplerimiz 24 saat aralıksız orman nöbeti tutuyor. Bir fidanın bile büyüyüp ağaç olması için büyük emek ve zaman gerekiyor. O yüzden telafisi olmayan durumlara karşı bu uygulamayı başlattık. Ormanlarımıza gözümüz gibi bakmak zorundayız. Tüm vatandaşlarımızın da temizlik amaçlıya dapiknik gibi yangına sebep olabilecek konularda dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz’’ dedi.