Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Merkezi Lale Salonu’nda, müzik tutkunlarını klasik eserlerle buluşturan konser düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentteki müzikseverleri Türk Sanat Müziği ile buluşturan bir konser düzenledi.

Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen konserde sahne alan Payidar Musiki Topluluğu, Türk Sanat Müziği ve halk müziğinden seçkin eserleri sanatseverler için seslendirdi.

Ücretsiz olarak düzenlenen konserin sanat yönetmenliğini Ufuk Şahin üstlenirken, gecenin sunuculuğunu Nurdan Öktem yaptı.

Konuk sanatçı Elmas Kıran, seslendirdiği eserlerle izleyicilerin beğenisini topladı.

Manisalı müzik tutkunları, böylesi özel bir etkinlikte bir araya gelerek, klasik musiki ezgileriyle dolu harika bir gece yaşadı.