Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu Bursa'nın tarihi Kapalı Çarşı'sında şimdiden hissedilmeye başlandı.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Kapalı Çarşı Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Kapalı Çarşı’yı bayraklarla süslemeye başladı.

Kapalı Çarşı, Türk bayraklarıyla donatılarak kırmızı-beyaz renklere büründü, vatandaşlar bu anı fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirdi.

Çarşı esnaflarından Ahmet Sarraf, “Her yıl olduğu gibi biz yine cumhuriyetimize sahip çıkacak ve bu anlamlı günü kutlama heyecanı yaşayacağız. İşyerlerimizi ve Kapalı Çarşı’yı bayraklarla süslemeye başladık, 29 Ekim'e hazırız.” dedi.