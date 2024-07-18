Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Zeyrek, geride kalan görev süresinde hayata geçirdiği proje ve hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, yapmış olduğu ilçe ziyaretleri kapsamında Akhisar ilçesini ziyaret etti.

İlçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek’e, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da eşlik etti.

Akhisar Kayalıoğlu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya, CHP İlçe Başkanı Hayriye Hacet, CHP ilçe örgütü, ilgili birimlerin müdürleri ve mahalle muhtarları ile yurttaşlar katıldı. Toplantının açılışında CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in muhtarlarla bir araya geldiği toplantıların devam edeceğini söyledi. Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş de konuşmasında, sürekli olarak Belediye Başkanlığı ile istişare halinde olduklarını belirterek, sorunların çözümü konusunda şanslı olduklarını söyledi.

Başkan Zeyrek, muhtarlara yönelik konuşmasında, geride kalan görev süresinde yaptığı projeler ve çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Zeyrek, “Seçim vaatlerimiz arasında yer alan 2 ton su 1 lira projesini hayata geçirdik. Su faturalarını ödemiş vatandaşlarımla karşılaşıyorum. Şunu söylüyorlar, geçen ay ile bu arasında 300 lira fatura farkı var. Ben bu 300 lira ile çocuğuma hediye alacağım. Ferdi amcandan sana bu hediye diyeceğim diyor. Bu benim en büyük mutluluğumdur. Su, ucuz diye bahçemizde, bağımızda içme suyumuzu kullanıyorsak bu yarınlara ihanettir. Sular çok ucuzladı diye bahçesini, bağını sulamak isteyen vatandaşlarımız maalesef var. Biz bu su indirimini insani su kullanım hakkı olarak vermiştik. Bahçe, domates, biber yetiştirmek için vermemiştik. Bunu da asla unutmamak gerekiyor. Çünkü yeraltı sularımız gün geçtikçe çekiliyor. İklim değişikliği malum, her geçen gün sıcaklıklar artıyor ve suyumuz azalıyor. Biz bu suyu israf edersek, suyumuzu koruyamazsak maalesef yarınlara bırakacak suyumuz kalmayacak. Hepimizin çoluğu çocuğu, torunu buradaki suya muhtaç ve bu suyla yaşayacak. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. 400 metre derinlikten çektiğimiz içme suyunu kullanıyoruz. Artık sular, bor madeni ve ağır metallerle birlikte yeryüzüne çıkmaya başladı. Bunları ayrıştırmak, arıtmak ve içme suyu haline döndürebilmek için gerçekten çok büyük bütçeler, çok büyük paralar harcıyoruz. O yüzden su disiplinini sağlamak, suyumuzu yarınlarımıza aktarmak ve suyu bilinçli bir şekilde kullanmak adına bağlı bulunduğunuz mahallelerde ve köylerdeki vatandaşlarımızı lütfen tekrar tekrar uyarmanızı istiyorum. Bu bireysel bir durum değildir, tüm Manisa’nın ortak sorunudur. Yarınlara bırakmamız gereken bir su kaynağı olmak zorundadır” diye konuştu.

BAŞKAN ZEYREK YANGINLARA DİKKAT ÇEKTİ

Son zamanlarda yaşanan iklim değişikliğine değinen Başkan Zeyrek, tüm vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaya davet etti.

Başkan Zeyrek, “İklim değişikliğinden dolayı hepimizin gündeminde olan yangınlar maalesef Manisa’nın peşini bırakmıyor. Çevre illerde de aynı şekilde var. Manisa’mızda her geçen gün artarak devam ediyor. Geçen yıl Haziran ayına kadar 609 olan yangın sayımız bu yıl 1730’ları buldu. Neredeyse 2,5 katı arttı. Bunlara sebebiyet genelde anız ve ot yangınları daha sonra sigara izmariti, cam kırıkları maalesef. Hepsi bizim tedbirini alabileceğimiz, bizim kontrolümüzde olan şeyler. Özellikle anız ve ot yangınları konusunda bağlı bulunduğunuz mahallelerdeki vatandaşlarımızı uyarmanızı istiyorum. Çünkü ciğerlerimiz yanıyor. Yarınlara bırakmamız gereken sular olduğu kadar ormanlarımız, yeşillik alanlarımız da var. Bunlar bizim kaynağımızdır, ormanların ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri gerçekten gecesini gündüzüne katarak çalışıyorlar. İtfaiyede çalışan arkadaşlarımıza ben yerde teşekkür ediyorum. Mesai gözetmeden hazır kıta olarak devamlı yangına ulaşmak için kendi araçlarını bile kullanarak yangına gidiyorlar. Burada Manisa Büyükşehir Belediyesi, müdahalede yetersiz kalıyor. Toplum olarak tek vücut, tek bir yürek olmamız gerekiyor. Çünkü suyun olduğu kadar ağaçlarımız da bizim yarınlarımızdır” dedi.