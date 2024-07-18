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Cami bahçesinde kurulan dondurma tezgahında, polisler kendi elleriyle çocuklara dondurma ikramı ile balon hediye ettiler.

Eğitimler sonunda polis ekipleri çocuklar için dondurma sürprizi hazırladı.

Trafik Şubesi’nde görevli polisler, çocuklara özellikle bisiklet binerken dikkat etmeleri kurallar hakkında bilgiler verirken, genel trafik kuralları hakkında da verilen bilgilerin ardından, çocukların merak ettiği sorular cevaplandı.

Eğitim-öğretim sezonunda okullara giderek eğitimler düzenleyen ekipler, yaz aylarını da değerlendirmek için Yaz Kur’an kursları için camilere giden çocuklarla bir araya geldiler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Yaz Kur’an Kursları için camilere giden öğrencilere önce trafik eğitimi düzenlediler, ardından dondurma ikram ettiler. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin güvenli trafik konusundaki eğitimleri aralıksız devam ediyor.