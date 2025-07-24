Yurt genelinde rüzgarın iç ve batı kesimlerinde kuzey yönlerden 'kuvvetli' esmesi beklense de, sıcaklıkların aşırı yükselmesi, havadaki bağıl nem oranının yüzde 40 ile 85 aratmasına yol açacak. Pazar gününe kadar bunaltıcı sıcak koşulları devam edecek.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji 'kuvvetli rüzgar' doalyısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

YÜKSEK NEM, SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzmanlar, yüksek nemin insan vücudundaki hücre gözeneklerine yapışarak aşırı terlemeye yol açtığını belirtiti.

Terleme yoluyla kaybedilen sıvının, vücut sıcaklığının düzenlenmesini zorlaştırdığını, bu nedenle vatandaşların bol su tüketmesi ve mümkün olduğunca gölgede kalması tavsiye edildi.