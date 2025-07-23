Bayındır’ın Yeşilova Mahallesi’nde çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100 mahalle sakinini tahliye ederken, bir kişi yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları sürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde saat 15:30 sıralarında başlayan ot yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarını tehdit etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 50 hanede yaşayan 100 mahalle sakinini güvenli bölgelere tahliye etti.

Yangın sırasında vücudunda yanıklar oluşan bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

YOĞUN MÜDAHALE İLE YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir İtfaiyesi, yangına 9 araç ve 30 personelle müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü 8 araç, 2 uçak ve 2 helikopterle destek verdi. Belediyenin muhtarlara dağıttığı su tankerleri ve orman gönüllüleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Mahalle içindeki yangın kontrol altına alınırken, çevresindeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

HAYVANLAR İÇİN SEFERBERLİK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, yangından etkilenen hayvanları kurtarmak için 2 araç ve 6 personelle bölgeye ulaştı. Sahipsiz hayvanların tahliyesi için yoğun çaba sarf edilirken, alevlerden etkilenen bir kaplumbağa görevlilerce kurtarıldı. Ekipler, hem insan hem de hayvan güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.