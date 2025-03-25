RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle 'basın özgürlüğü' altında veren yayın kuruluşlar hakkında ilk Üst Kurul toplantısında en ağır müeyyideler uygulanacağını ve gereğinin yapılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Radyo Televizyon ve Üst Kurumu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

"Günlerdir yapılan uyarılar, verilen program durdurma dahil üst sınırdan idari cezalara rağmen sorumsuz siyasetçilerin meydanlardaki beyanatlarının çirkin yansımalarına ekranlarımızda da üzülerek şahit oluyoruz" diyen Başkan Şahin, "Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun Devletimizin Başı Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesi ve merhume annesi ile ilgili sarfettikleri

edep ve insanlık dışı söylemleri nefretle kınıyor ve sahiplerine iade ediyorum. Bu edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle basın özgürlüğü kisvesi altında veren yayın kuruluşları hakkında ilk Üst Kurul toplatısında en ağır müeyyideler uygulanmak üzere gereğinin yapılacağını belirtmek isterim. Bir kez daha yüce Türk milletine buradan sesleniyorum, lütfen kendi bilmezlerin provokasyonlarına gelmeyiniz" ifadelerini kullandı.