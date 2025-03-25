İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de dün akşam gerçekleşen protesto gösterileri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaretler savuranlar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. 43 provokatör gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir. Asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme yapılmış sayıyorum" dedi.ANKARA (İGFA) - İstanbul Saraçhane'deki bazı göstericilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine hep bir ağızdan defalarca hakaretler savurması ortalığı karıştırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu olayın ardından yaptığı açıklamada, alçakla hakaretleri lanetledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

"43 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI"

İlerleyen saatlerde konuya ilişkin bir açıklama daha yapan Bakan Yerlikaya, "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: KÜFÜR EDEN BİZDEN DEĞİLDİR

Bunun üzerine "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklama ile "Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir" dedi.

"Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez" diyen Özel, "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!" ifadelerini kullandı.