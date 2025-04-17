Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı desteği ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde “Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Çalıştayı” düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) desteği ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde “Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Çalıştayı” düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, günümüz dünyasında trafik kavramının, sadece yollarda değil insanların hayata ve kurallara olan yaklaşımları hakkında da bilgi verdiğini vurguladı.

Artan araç trafiğinin de hayatın akışını ve insan psikolojisini olumsuz yönde etkilememesinin sürücülerin kurallara uymaları başta olmak üzere anlayışlı ve nezaket sahibi olmalarıyla mümkün olacağını ifade eden Yiğit, “Nitekim bütün sürücülerin 'trafikteki en geçerli ve büyük kural nezakettir' bakışıyla konuya yaklaşmaları şarttır. Bu noktada biz eğitimcilerin rehberliğinde yapılacak çalışmalara ne denli büyük bir ihtiyacı olduğu da ortadır” diye konuştu.

“TRAFİKTEKİ DAVRANIŞLAR, AHLAKİ DURUŞUN KÜÇÜK AMA ÇOK ŞEY ANLATAN BİR YANSIMASIDIR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da trafikteki davranışların, ahlaki duruşun küçük ama çok şey anlatan bir yansıması olduğuna dikkati çekerek, “Bugün burada yalnızca trafik konuşmuyoruz. Aslında medeniyet konuşuyoruz, toplumsal uyumu konuşuyoruz, insanı merkeze alan bir yaşam kültürünü yeniden inşa etme çabasını konuşuyoruz. Şehirlerin büyüklüğü yalnızca nüfuslarıyla değil; o şehirde yaşayan insanların birbirine olan saygısıyla, kurallara gösterilen riayetle, bir başkasının hakkını gözetme hassasiyetiyle ölçülür” diye konuştu.Trafik güvenliğini yalnızca fiziki düzenlemelerle ele almadıklarını ifade eden Başkan Altay, gerçekleştirilen bu çalıştayın son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Konya Valisi İbrahim Akın ise çalıştay kapsamında öncelikle okullarda, sürücü kurslarında, öğretmen ve yöneticilerle birlikte trafikte nezaket ve görgü kültürünü güçlendirecek adımlar attıklarını belirtti. Vali Akın, "İnanıyorum ki Konya’mız, her alandaki öncü duruşunu trafiğe de taşıyacak ve Türkiye'ye model olacaktır. Trafikte nezaket ve görgü kuralları projemiz, işte bu bakışın tezahürü olarak devam ettirilecektir” dedi.

Konuşmalar ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerinin sunum yaptı.