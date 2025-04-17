Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen "Köklerden Geleceğe Ata Tohumlarıyla Maarif Bahçeleri Projesi" kapsamında, minik öğrenciler ata tohumlarını toprakla buluşturdu.YOZGAT (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğrencilerin üretim sürecinde aktif ve doğayla iç içe olmalarını amaçlayan proje kapsamında, Yozgat'taki altı okulun bahçesine İl Millî Eğitim Müdürlüğünce sera kuruldu. Projenin tanıtımı, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın katılımıyla Şehit Turgay Eroğlu Özel Eğitim Anaokulu bahçesine kurulan serada gerçekleştirildi.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde temin edilen domates, salatalık, biber, kabak gibi sebze tohumlarını filizlenmesi için ekti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında projenin hayata geçirildiğini, öğrencilere küçük yaşlarda üretimin ve doğal beslenmenin öğretilmesinin hedeflendiğini belirtti. Oluşturulan serada, genetiğiyle oynanmamış ata tohumlarının öğrenciler tarafından toprakla buluşturduğunu anlatan Altınkaynak, "İnşallah, bu tohumlar fide haline gelecek ve öğrencilerimizle tekrar ekip sulayıp büyümesini sağlayacağız." diye konuştu.

Anaokulu öğrencilerinden Gökçe Onur ise sebze tohumlarını toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Bu tohumları dikeceğiz, sulayacağız ve büyüteceğiz. Sebzeleri sağlıklı bir şeklide yiyeceğiz." dedi.