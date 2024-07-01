Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi tarafından üretime kazandırılan Saraçoğlu Mahallesi’ndeki 14 milyon metrekarelik Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü’nde susuz tarım modeliyle ekilen buğdayın hasadı yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi tarafından üretime kazandırılan 14 milyon metrekarelik Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü’nde buğday hasadı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımın başkenti Konya’da bir yandan kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik ederken bir yandan da atıl arazileri üretime kazandırarak tarımsal kalkınmayı desteklediklerini söyledi.

“YERLİ VE SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMINI TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Bu anlamda Karatay Belediyesi ile birlikte Saraçoğlu Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Kampüsü’nde tarım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, 14 milyon metrekarelik arazide yürüttükleri projenin özellikle son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğine bağlı yağış düzensizliği ve kuraklık nedeniyle Konya için büyük önem taşıdığını söyledi. Arazinin bu yıl 10 milyon metrekarelik kısmında tarımsal üretim gerçekleştirdiklerini, kalan kısmı önümüzdeki yıl için hazırladıklarını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: “Proje dahilinde 6 milyon metrekarelik kısımda ekimini yaptığımız yerli sertifikalı ‘Bayraktar’ çeşidi buğdayın hasadını yaptık. Bu ekilen alanın büyük bölümünü susuz tarım modeliyle gerçekleştirdik. Hasat edilen buğdayı belediyemiz bünyesindeki Fenni Fırın’da ekmek üretiminde değerlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca bölgede yapılan buğday hasadıyla, yerli ve sertifikalı tohum kullanımını da teşvik etmeyi amaçlıyoruz.”

“SUSUZ TARIM MODELİYLE YAPILAN ÜRETİM ÖNEM ARZ EDİYOR”

14 milyon metrekarelik arazi içinde, ürün çeşitliliğinin ve toprak verimliliğinin artırılması ile kuru tarıma uygunluğu sebebiyle 1 milyon 700 bin metrekarelik alanda da sertifikalı nohut ekimi yapıldığını vurgulayan Başkan Altay, “Özel sektör ile yapılan iş birliği neticesinde 2 milyon 150 bin metrekare alanda sertifikalı tohumluk buğday üretimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 350 bin metrekare alanda bitkisel üretimi geliştirmek ve desteklemek amacıyla kadın kooperatifiyle iş birliği yapıyoruz. Bu alanda iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak susuz tarım modeliyle yapılan üretimler AR-GE yönüyle önem arz ediyor. Örnek iş birliğinden dolayı Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE ÖRNEK BİR TARIM PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte örnek bir tarım projesini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Amacımız ülke tarımının gelişmesine katkı sağlamak. Ben desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

