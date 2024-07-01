Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu ve yürütme kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Kent Konseyi 22. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonrası başkan seçilen Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti.

Konuklarını meclis salonunda ağırlayan Başkan Ünlüce, Eskişehir Kent Konseyi’nde yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Ahmet Kapanoğlu, “Kentimiz için var gücümüzle çalışmak için yola çıktık. Eskişehir’e katkımız olacak her konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız.” dedi.

Kent Konseyi’nin önemine değinen Başkan Ünlüce de, “Eskişehir’in var olan enerjisini daha ileriye taşımak için hepiniz buradasınız. Kent Konseyi ile birlikte Eskişehir’i korumak ve daha iyi yerlere getirmek için birlikte el ele çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası Orta Sakarya Vadisi’nde yürütülen zeytinciliği geliştirme projesi kapsamında zeytin hasadından elde edilmiş, Türkiye’nin en sağlıklı değerlerine sahip olan Dorlion içimlik zeytinyağı yürütme kurulu üyelerine hediye edildi.