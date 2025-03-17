Konya Mobilyacılar Odası ile Konya Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Üniversite Senato salonunda yapılan protokol imza törenine Sayın Rektör Prof.Dr. Osman Nuri ÇELİK, Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet GÜNBAŞ, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa ALTIN ile Mobilya Bölümü Öğretim Görevlileri katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet GÜNBAŞ, Protokol kapsamında İlgili alan öğrencilerine yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında kurslar, seminerler ve saha eğitimleri düzenlenmesi,Odaya bağlı işletmelerde; ilgili alan öğrencilerine, işyeri faaliyet alanlarıyla ilgili işbaşı eğitimi verilmesi,İlgili alanların geliştirilmesine yönelik yeni teknolojilere ve uygulamalara dayalı saha faaliyetleri ile eğitimin desteklenmesi,odaya bağlı işletmedeöğrencilerin zorunlu stajlarını/mesleki uygulama yapmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz dedi.

İmzalanan protokol kapsamında başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Osman Nuri ÇELİK, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa ALTIN ile Mobilya Bölümü Öğretim Görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri ÇELİK, “Üniversite Sanayi iş Birliği Protokolü” kapsamında son sınıf öğrencilerine ve mezunlara verilecek eğitimlersonrasında istihdamların artırılmasınısağlayacağını belirterek, Protokol için Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet GÜNBAŞ’a teşekkürlerini sundu.