Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Kent Meydanı'nda düzenlediği "Çık Dışarıya Oynayalım" Ramazan şenlikleri çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyorKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayında İzmit Kent Meydanı’nda düzenlediği "Çık Dışarıya Oynayalım" şenlikleri bu hafta sonu da yoğun ilgi gördü. Aileler keyifli vakit geçirirken çocuklar da gönüllerince eğlendi.

AİLELER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla “Çık Dışarıya Oynayalım” adıyla özel Ramazan şenlikleri düzenliyor. İzmit Kent Meydanı’nda başlayan şenlikler, Ramazan ayının ilk gününden itibaren büyük bir katılımla devam ediyor. Aileler ve çocuklar, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle dolu bu etkinlikte keyifli anlar yaşıyor.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYUYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenliklerde, her hafta sonu çocukların sevdiği karakterler sahneye çıkıyor. Bu hafta çocukların severek izlediği Hay-Hak minik izleyicileriyle buluşarak onlara unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar, Hacivat-Karagöz gölge oyunları ve sahne gösterileriyle geleneksel Ramazan eğlencelerine doydu.

SOMUNCUKLAR VE TÜRK YILDIZLARI

Şenlik alanında çocuklar için eğitici atölyeler de düzenlendi. Somuncuklar Atölyesi’nde çocuklar, ekmek yapımını öğrenerek kendi ekmeklerini hazırladı. Hamurun yoğrulmasından pişirilmesine kadar sürece katılan minikler, paylaşmanın ve emeğin değerini kavradı. Türk Yıldızları'nda ise çocuklar, gökyüzüne uzanan bir hayalin izinde heyecan verici yolculuğa çıktı. Osmanlı döneminin ünlü bilgini Hezarfen Ahmed Çelebi’nin Galata Kulesi’nden yaptığı efsanevi uçuş hikâyesini dinleyen çocuklar, havacılık tarihi hakkında bilgi sahibi oldu.

İBİŞ İLE MEMİŞ GÖSTERİSİ VE DAHA FAZLASI

İbiş ile Memiş’in sahne gösterisi, hem çocukları hem de aileleri kahkahaya boğdu. Eğlenceli diyaloglar, interaktif oyunlar ve sürpriz skeçlerle minikler keyif dolu anlar yaşadı. Gösteri boyunca çocuklar da sahneye dahil edilerek etkinliğe katılım sağladı. Eğlencenin yanı sıra, çocuklara Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma gibi değerleri de oyunlarla anlatıldı. Ayrıca, aileler çocuklarıyla birlikte sahneye çıkarak eğlenceli yarışmalara katıldı. Ebeveynler ve çocukların birlikte yer aldığı bu yarışmalar, hem keyifli anlara sahne oldu hem de aile bağlarını güçlendirdi. Coşku dolu anların yaşandığı etkinlikte, kazananlara sürpriz hediyeler verildi.

22 MART’TA KUKULİ SAHNE ALACAK

İzmit kent Meydanı’nda Ramazan etkinlikleri kapsamında her gün 14.00-15.00 saatleri arasında mukabele programı düzenleniyor. Hafta içi gerçekleştirilen sağlıklı yaşam söyleşileri ve el sanatları etkinlikleri ile katılımcılar keyifli vakit geçiriyor. Akşam saatlerinde ise sahne gösterileri ve geleneksel Ramazan eğlenceleri ile şenlikler devam ediyor. Etkinlikler, 22 Mart Cumartesi günü Kukuli’nin sahne alacağı özel gösterilerle devam edecek.