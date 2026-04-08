Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Mahperi Hatun Sosyal Tesisi'ne kazandırılan 'İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nun açılışı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) -Selçuklu Belediyesi'nin 'Sağlıkta Selçuklu Vizyonu' doğrultusunda Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen İlk Adım Ebe Gebe Okulu Projesi'nin ikincisi Işıklar Mahallesi Mahperi Hatun Sosyal Tesisi'ne kazandırıldı. Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen ve anne adaylarına yönelik önemli destekler içeren merkezin açılışı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından gerçekleştirildi.

İlk olarak Yazır Mahallesi'nde hayata geçirilen proje, normal doğumu teşvik etmesi ve anne-bebek sağlığına sunduğu katkılardan dolayı Emine Erdoğan tarafından tüm Türkiye'ye örnek gösterilmişti. Açılışı yapılan İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nda anne adaylarının bilinçli bir gebelik süreci geçirmelerine katkı sağlamak adına, doğuma hazırlık eğitimlerinden beslenme ve emzirme danışmanlığına, psikolojik destekten fizyoterapi hizmetlerine ve bebek bakımına kadar birçok alanda uluslararası standartlarda hizmet sunulacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kadınların güçlenmesi, anneliğin desteklenmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi noktasında ortaya koyduğu vizyoner yaklaşımı ve öncülük ettiği çalışmalarla ülkemize değer katan Cumhurbaşkanımızın Çok Kıymetli Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde yürütülen İlk Adım Ebe Gebe Okulu projesinin ilk uygulamasını 2019 yılında Leyla Şahin Usta Hanımefendinin katkılarıyla Selçuklumuzda hayata geçirildiğini anımsattı. Bu güzel tecrübeyi daha da büyüterek, daha çok haneye, daha çok gönüle ulaşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 'İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte burada, Işıklar Mahallemizde Mahperi Hatun Sosyal Tesisimizi yeniden düzenledik. Zemin katını Sağlıklı Hayat Merkezi, birinci katını ise İlk Adım Ebe Gebe Okulu olarak tefriş ettik. Bu proje ile; anne adaylarımızla birlikte baba adaylarımızı da sürece dahil ederek; eşli eğitimlerle aile içinde anlayışı, desteği ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: 'BURASI SADECE EĞİTİM ALANI DEĞİL, SAĞLIKLI NESİLLERİN YETİŞMESİNE KATKI SUNAN BİR MERKEZ'

İlk Adım Ebe Gebe Okulu Projesi'nin ikinci merkezinin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezin ailelere büyük destek sağlayacağını belirtti.

Anne ve bebek sağlığının güçlü bir toplumun en temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, 'Bu anlayışla Selçuklu ilçemize kazandırdığımız Ebe Gebe Okulu, sadece bir eğitim alanı değil; aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunacak önemli bir merkezdir. Burada anne adaylarımız gebelik sürecinden doğuma, doğum sonrası bakım süreçlerinden bebek gelişimine kadar pek çok konuda bilinçli ve donanımlı hale gelecektir. Burada ailelerimize verilen eğitim, eşlerin birbirlerine karşı empati duygusunu pekiştirerek daha anlayışlı ebeveynler olması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak gelecek neslimizi koruyan ve daha iyi bir hayat sunmayı amaçlayan projelere çok önem veriyoruz. Bu tür merkezler sayesinde hem anne adaylarımızın kaygılarını azaltıyor hem de sağlıklı doğum oranlarını artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ailelerimizin bu süreci daha bilinçli ve güvenli şekilde geçirmelerine katkı sağlıyoruz' dedi.

Kurdele kesiminin ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri merkezi gezerek incelemelerde bulundu.