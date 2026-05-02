Ağrı Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Azra Akın'ın başrolünde yer aldığı eğitici müzikal tiyatro etkinliğinde çevre bilinci, tasarruf ve kaynak yönetimi konularını eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Bahçeşehir Koleji, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve çevresel farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında 'Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!' adlı eğitici müzikal tiyatro etkinliğini öğrencilerle buluşturdu.

Azra Akın'ın başrolünde yer aldığı programda çocuklar, çevre bilinci, tasarruf, bilinçli tüketim ve kaynak yönetimi gibi önemli konularda sahne diliyle verilen mesajları ilgiyle takip etti. Etkinlik, öğrencilerin hem moral bulmasına hem de çevreye karşı sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sundu.