Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir biri ardına hizmete soktuğu Emre Yazgan Judo Salonu, Başiskele Cahit Zarifoğlu Akademi Lise, Yakup Altun Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi ve Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Kocaelililere adeta mini bir açılış bayramı yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent için hizmetler üretmeye devam ediyor. Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle Kocaelililere dokunmayı başaran Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da yeni hizmetleri açıyor. Bu anlayışın ürünleri olan Emre Yazgan Judo Salonu(İzmit), Cahit Zarifoğlu Akademi Lise(Başiskele) ve Yakup Altun Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi(Kartepe), geçtiğimiz salı günü düzenlenen törenlerle bir biri ardına açıldı. Bir gün sonra da Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete sokuldu. Böylece, Kocaelililere adeta mini bir açılış bayramı yaşatıldı. Açılışlara katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yeni projelerin Kocaeli'ye hayırlı olmasını diledi.

İZMİT EMRE YAZGAN JUDO SALONU

2024 yılında Erzurum'da yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden, Kağıtspor'un Türkiye Judo Şampiyonu olan sporcusu Emre Yazgan'ın adını taşıyan judo salonu, İzmit Cephanelik mevkiindeki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde hayata geçirilen Emre Yazgan Judo Salonu, 8.5 metre yüksekliğinde ve 800 metrekare genişliğinde. Judo Milli Takım sporcularımız, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile 2028 Olimpiyatları'na Emre Yazgan Judo Salonu'nda hazırlanacak.

BAŞİSKELE CAHİT ZARİFOĞLU AKADEMİ LİSE

Başiskele'deki gençlerin kullanımına sunulan Cahit Zarifoğlu Akademi Lise, 2 katlı 1.800 metrekarelik bir alana sahip. Lisede 4 atölye sınıfı yer alıyor. Atölye sınıfları; gastronomi, teknoloji, müzik ve sosyal bilimler ile sanat ve fen bilimleri alanlarında düzenlendi. Ayrıca 100 kişilik bir kütüphane, 70 kişilik bir seminer salonu, spor faaliyetlerine uygun donanımlı bir fitness salonu, grup çalışma alanı ve aynı anda 120 öğrenciye hizmet verebilen 6 derslik bulunuyor. Binada ayrıca 60 kişilik bir kafeterya, 2 mescit ve 20 kişilik bir divan alanı da mevcut. Başiskele Cahit Zarifoğlu Akademi Lise ilk günden itibaren gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

KARTEPE'YE FIFA STANDARTLARINDA SPOR TESİSİ

Kartepe ve Başiskele'deki spor kulüplerinin kullanacağı Yakup Altun Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, FIFA standartlarına sahip olması ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 1.250 metrekare büyüklüğünde kapalı alanı olan tesis, toplam 190 sporcuya hizmet veriyor. Zemin katta kulüp odaları, soyunma odaları, malzeme odaları, sistem odaları, duş-WC’ler, çamaşırhane, görevli personel odası ve erkek-kadın hakem odası bulunuyor. Birinci katta fitness salonu, soyunma odası, duş-WC, idari ofis ve antrenör odası yer alıyor. İkinci katta ise etüt-seminer salonu, toplantı odası, kafeterya, malzeme odası ve mescit bulunuyor. Tesiste ayrıca Fitness ve Kondisyon Eğitimleri, Sporcu Beslenmesi, Sporcu Sakatlıkları Eğitimleri, Spor Psikolojisi, Spor Okulları Eğitimleri, Sporda Değerler Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi ile Seminer ve söyleşi programları gerçekleştirilecek. Yakup Altun Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, bölgedeki önemli bir eksikliği giderecek.

KARAMÜRSEL'E MODERN OTOGAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu hafta açtığı 4. proje Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali oldu. Resmi tören yapılmayan terminalin hizmete alındığını, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından duyurdu. Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali, toplamda 1.885 metrekarelik alanda inşa edildi. Terminal, şehirlerarası yolculuk yapanlar için 12 peron, kırsal hatlar içinse 15 midibüs kapasiteli peronlarla hizmet verecek. Terminalde ayrıca, yolcular için 56 araçlık bir misafir otoparkı bulunuyor. Sosyal alanlar arasında ise büfeler, restoranlar, bebek bakım odası, mescitler, çay ocağı ve fast food alanları yer alıyor. Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali, bölge halkına önemli bir konfor sunacak.