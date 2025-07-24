Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı. Tedbir alın, felakete sebep olmayın!BURSA (İGFA) - Bursa’da sıcak havaların etkisiyle orman yangını riski kritik seviyeye ulaştı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın birleşimiyle yangın tehlikesinin arttığı vurgulandı.

Vatandaşlardan ateş yakmamaları, anız yakmaktan kaçınmaları, sigara izmariti atmamaları ve doğada atık bırakmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.Müdürlük, “Ormanlarımız bizim geleceğimiz. Bir kıvılcım felakete yol açabilir. Lütfen sorumlu davranalım, yangınları önlemek için hep birlikte hareket edelim” çağrısında bulundu. Yetkililer, özellikle piknik alanlarında ve ormanlık bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, yangın riskini azaltmak için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.