Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin ulaşımda en büyük hayallerinden olan Kuzey Metro Projesi’nin saha çalışmalarını inceledi. Kocaeli’nin ulaşımda da çok önemli hamleler geliştirdiğini hatırlatan Büyükakın, “Şehrimizi geleceğe taşıyan projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin ulaşım altyapısında devrim yaratacak Kuzey Metro Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın da yakından takip ettiği projenin saha çalışmaları büyük hızla devam ediyor. Başkan Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Altyapı Yatırımları Genel Müdürü (AYGM) Dr.Yalçın Eyigün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, yüklenici firmanın temsilcileri ve teknik personellerin katılımlarıyla geniş çaplı bir sunum aldı, sahadaki çalışmaları yerinde gördü.

İLK ETAPTA DERİNCE-İZMİT ARASI TAMAMLANACAK

Kocaeli’nin dört ilçesi olan Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe’ye uzanan, ilk etabında Derince-İzmit Otogar arası bölümün tamamlanması planlanan ve bu doğrultuda yoğun mesai verilen bu dev proje, kent içi ulaşımda konfor, hız ve çevre dostu bir alternatif sunarak vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

Yıllardır beklenen ve büyük bir heyecanla karşılanan bu projeyle, Kocaeli modern bir metro ağına kavuşarak gerçek anlamda dünya standartlarında ulaşım alternatifine erişecek. Şehrimizin dört bir yanında merakla takip edilen Kuzey Metro Projesi kapsamında 28,5 kilometrelik çift hat üzerinde toplam 18 istasyon inşa edilecek. Proje, Tüpraş-Petkim’den başlayarak Derince üzerinden Millet Bahçesi ve Seka Park’a ulaşacak, buradan İzmit şehir merkezine bağlanarak Kocaeli Otogarı’ndan İzmit Doğu İstasyonu’na kadar kesintisiz bir ulaşım sağlayacak. Şehir içi trafiği de büyük ölçüde rahatlatacak olan metro hattı, doğu-batı aksında her gün yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek ve gelecekte bu sayının 500 bine ulaşması bekleniyor.

Bu büyük projenin en önemli avantajlarından biri çevreci ve sürdürülebilir ulaşım imkanları sunması olacak.

Metro hattı, bireysel araç kullanımını azaltarak trafik yoğunluğunu hafifletecek, karbon salınımını düşürecek ve enerji tasarrufu sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı 12. Kalkınma Planı'nda vurgulanan “Kent içi ulaşımda düşük emisyonlu, çevre dostu ve verimli toplu taşıma sistemlerinin teşvik edilmesi” hedefine tam uyum sağlayan bu proje, Kocaeli’nin çevreci şehir kimliğini güçlendirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, metro sistemlerinin şehirlerin ekonomik büyümesini hızlandırdığını belirterek, ticaretin ve turizmin gelişmesine katkı sağladığını ve bölgesel kalkınmayı desteklediğini söyledi. Başkan Büyükakın, "Kocaeli de bu büyük projeyle ulaşımda dünya şehirleriyle yarışacak seviyeye ulaşacak. Elbette büyük altyapı projeleri, emek, azim ve disiplin gerektiren uzun vadeli yatırımlardır. Kuzey Metro Projesi de gerçek anlamda hizmet ve eser siyasetinin bir ürünü olarak Kocaeli halkına kazandırılıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Bakanlığımızın desteğiyle, Kocaeli’yi geleceğe taşıyan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu metro hattı, şehrimizin trafiğini rahatlatacak, toplu taşımada konforu artıracak ve sürdürülebilir bir ulaşım modelini kalıcı hale getirecektir” diye konuştu.

KOCAELİ, ULAŞIMDA BAMBAŞKA BİR BOYUTA GEÇECEK

“Vatandaşlarımızın uzun süredir büyük bir heyecanla beklediği bu proje ile Kocaeli, ulaşımda bambaşka bir boyuta geçecek” vurgusunu yapan Başkan Büyükakın, “Hem çevreci kimliği hem de yolcu kapasitesiyle Kocaeli’nin ulaşım çehresini değiştirecek bu dev yatırımı, en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Bu projede emeği geçen tüm kurumlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Kocaeli, ulaşımda bambaşka bir seviyeye geçiyor ve bizler de bu tarihi dönüşümün bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”